Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaat in quarantaine, omdat hij mogelijk in contact is geweest met iemand die recent positief is getest op het coronavirus. De bewindsman heeft zelf geen klachten, laat hij woensdag op Twitter weten.

De Jonge schrijft dat hij een melding kreeg van de CoronaMelder-app. De minister werkt de komende dagen vanuit huis en laat zich uiterlijk zaterdag testen op het coronavirus.

De CDA'er wilde woensdagochtend gaan stemmen in Rotterdam, maar had per ongeluk zijn oude paspoort meegenomen. De gaten om het document onbruikbaar te maken, zaten er al in. "Ze lagen in dezelfde la", verklaart zijn woordvoerder.

Tegen het AD zegt de minister dat hij ook zijn rijbewijs niet bij zich had. Daardoor moest de minister onverrichter zake naar huis, om later een nieuwe poging te wagen. Even later slaagde hij er alsnog in zijn stem uit te brengen.