Het coronavaccin dat door het Nederlandse bedrijf Janssen is ontwikkeld, moet eerst worden toegediend aan ouderen van boven de zestig jaar en aan mensen met specifieke medische aandoeningen, zoals het syndroom van Down, ernstig overgewicht en neurologische aandoeningen die tot ademhalingsproblemen kunnen leiden, zo adviseert de Gezondheidsraad woensdag.

"Met deze aanpak wordt de meeste ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 voorkomen", schrijft de raad aan demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Die maakte eerder bekend de eerste levering in april te verwachten.

De Europese Commissie keurde het vaccin van Janssen, een dochterbedrijf van het Amerikaanse Johnson & Johnson, vorige week goed. Het is werkzaam bij volwassenen uit alle leeftijdsgroepen, zo heeft klinisch onderzoek uitgewezen.

Uit de grootschalige studies bleek dat één prik van het vaccin voor 66 procent tegen ziekte beschermt en voor 85 procent tegen ernstigere vormen van COVID-19. "Ook is het voldoende veilig: er zijn alleen bijwerkingen gebleken die binnen twee dagen zijn verdwenen", aldus de Gezondheidsraad, die adviseert het vaccin in te zetten in de huidige vaccinatiestrategie.

Als alle ouderen en mensen uit hoogrisicogroepen zijn gevaccineerd, kan het vaccin ook aan andere groepen worden toegediend. De raad komt later nog met nader advies daarover.