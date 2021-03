Ongeveer 100.000 mensen met een vergrote kans op een ernstig beloop van COVID-19 ontvangen in de komende dagen een uitnodiging om een prik tegen de ziekte te komen halen, laat het RIVM woensdag weten. Het gaat om vijf risicogroepen, onderverdeeld in vier verschillende patiëntgroepen met afweersysteemproblematiek en een groep mensen met een neurologische aandoening.

Deze patiëntgroepen krijgen op advies van de Gezondheidsraad voorrang in het vaccinatieproces, omdat het risico om ernstig ziek te worden of te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus voor hen extra groot is.

Patiënten met een bepaalde soort bloedkanker, ernstig nierfalen of een aangeboren afweerstoornis en patiënten die een orgaan-, stamcel-, of beenmergtransplantatie hebben ondergaan, kunnen een uitnodiging via hun ziekenhuis verwachten. Ook personen met een neurologische afwijking waardoor hun ademhaling is aangetast, krijgen deze of volgende week een oproep van het ziekenhuis waar ze onder behandeling staan.

Mensen die door hun neurologische aandoening niet mobiel genoeg zijn om zelf naar het ziekenhuis te gaan, worden meegenomen in de groep niet-mobiele thuiswonende ouderen. Deze mensen krijgen vanaf eind maart thuis een prik toegediend.

Groepen krijgen vaccinatie van Moderna

De vijf risicogroepen worden ingeënt met het vaccin van farmaceut Moderna. Het middel was het tweede vaccin dat werd goedgekeurd voor gebruik binnen de Europese Unie.

Het vaccin heeft een effectiviteit van 94 procent en kan ouderen en personen met een verhoogd risico op ernstige COVID-19 goed beschermen. Net als het Pfizer-vaccin bestaat het vaccin van Moderna uit twee doses. De tweede prik wordt 28 dagen na de eerste dosis toegediend.