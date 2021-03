Bij het RIVM zijn in de afgelopen week 39.527 positieve tests geregistreerd, een kwart meer dan in de voorgaande zeven dagen (31.959). Tevens zochten flink meer mensen de teststraat op: ruim 460.000, tegenover 360.000 in de voorgaande week. Het percentage positieve tests daalde van 8,0 naar 7,7. Volgens het RIVM blijft de coronasituatie in Nederland "zorgelijk".

Daarnaast meldt het RIVM 204 coronagerelateerde sterfgevallen. Dat is een forse daling ten opzichte van een week eerder, toen 269 meldingen binnenkwamen.

Het aantal ziekenhuisopnames (1.234) was groter dan in de voorgaande zeven dagen (1.214). In eerdere weken werden doorgaans elf- tot twaalfhonderd opnames gemeld. Op intensivecareafdelingen werden iets minder opnames gemeld: 268 in de afgelopen week, tegenover 278 in de zeven voorgaande dagen.

Het algehele reproductiegetal (R) lag 1 maart op 1,06. Dat wil zeggen dat een groep van 100 besmette Nederlanders momenteel 106 anderen zou besmetten en het virus terrein wint. Op 22 februari was het R-getal 0,98.

Drie kwart van positief geteste inwoners komt in aanraking met Britse variant

Ruim drie kwart van alle positief geteste Nederlanders komt nu in aanraking met de Britse coronavirusvariant, stelt het RIVM. Bij voorgaande weekupdates meldde het instituut nog reproductiegetallen van alle aanwezige coronavirusvarianten, deze ontbreken bij de nieuwe update. Het R-getal van de Britse variant lag steevast boven de 1.

De meeste tests werden vorige week afgenomen bij kinderen tot twaalf jaar. In die leeftijdsgroep werd ook de grootste toename van het aandeel positieve tests per 100.000 inwoners (+35 procent) gemeten.

Het RIVM wijst naar de heropening van basisscholen en kinderdagverblijven als mogelijke verklaring voor de stijging. Daardoor laten meer kinderen zich testen, doordat in hun klas bijvoorbeeld een positief geteste leerling of leraar aanwezig was.