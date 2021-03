Het AstraZeneca-vaccin is veilig en er kan gewoon doorgeprikt worden. Dat zegt het Europees Medicijnagentschap (EMA) donderdag. Het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van EMA heeft geen verband gevonden tussen het vaccin en trombose. Hoogstens is er een verband met heel zeldzame vormen van trombose, maar dat is nog niet duidelijk.

Het EMA beoordeelt of vaccins en medicijnen werkzaam en veilig genoeg zijn om toegelaten te worden tot de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Nederland heeft het inenten met het AstraZeneca-vaccin tot en met 28 maart gepauzeerd. De aanleiding hiervoor waren zes meldingen uit Noorwegen en Denemarken van mensen onder de vijftig die na vaccinatie ernstige trombose én een tekort aan bloedplaatjes kregen. Het PRAC kan nog niet uitsluiten dat de vaccinatie in heel zeldzame gevallen heeft bijgedragen aan dit ziektebeeld. Omdat dit beeld extreem zeldzaam is, vindt het EMA het AstraZeneca-vaccin nog steeds veilig.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vond deze meldingen zorgwekkend genoeg om te adviseren om tijdelijk te stoppen met het AstraZeneca-vaccin. Eerder stopten Denemarken, Noorwegen en IJsland al met het AstraZeneca-vaccin naar aanleiding van andere meldingen van trombose. Er is volgens het EMA dus geen verband tussen het AstraZeneca-vaccin en trombose in het algemeen.

Later hebben ook onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje het vaccineren met AstraZeneza gepauzeerd.