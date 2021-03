Pfizer en BioNTech komen nog voor de zomer met een versnelde levering van tien miljoen bestelde doses van hun coronavaccin aan de Europese Unie, zo maakt Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag bekend.

De tien miljoen extra doses zouden eigenlijk pas in de tweede helft van het jaar worden geleverd, maar de productie gaat voorspoediger dan verwacht.

Daarmee komt de totale levering van de farmaceut voor de hele EU uit op 200 miljoen doses in het tweede kwartaal. Nederland kreeg vorige week al te horen dat Pfizer nog deze maand 169.000 doses levert die eigenlijk later werden verwacht. Ons land ontvangt binnenkort in totaal honderdduizenden doses.

Volgens Von der Leyen geeft de extra levering lidstaten de kans om eventuele ontstane vertragingen in het vaccinatieproces in te lopen. Het goede nieuws van Pfizer is een meevaller voor de EU, na de tegenslagen die vooral AstraZeneca keer op keer meldt.

In meerdere Europese landen, waaronder Nederland, is besloten tijdelijk niet meer te prikken met het AstraZeneca-vaccin. De reden is een zestal meldingen over ernstige trombose én een verkleind aantal bloedplaatjes bij mensen onder de vijftig jaar in Denemarken en Noorwegen.

Volgens de gezondheidsorganisatie WHO is er "momenteel geen bewijs" dat de meldingen over trombose- of embolievorming na een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin worden veroorzaakt door de prik.