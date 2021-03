De Braziliaanse arts Marcelo Queiroga wordt de nieuwe minister van Volksgezondheid van het land, heeft president Jair Bolsonaro bevestigd in gesprek met journalisten. Hij is de vierde gezondheidsminister sinds de coronapandemie uitbrak in het Zuid-Amerikaanse land.

Queiroga vervangt generaal Eduardo Pazuello, die vorig jaar mei werd aangesteld nadat zijn voorganger, Nelson Teich, al na een maand opstapte na het zoveelste conflict met de president. Teich verving op zijn beurt Luiz Henrique Mandetta, die in april vorig jaar moest vertrekken na onenigheid met Bolsonaro over coronamaatregelen.

Volgens de president zet de cardioloog het beleid van zijn voorganger voort en verdubbelt de regering de inspanningen om de bevolking massaal te vaccineren tegen COVID-19. Bolsonaro verwacht dat het één à twee weken duurt voordat de aanstelling definitief is.

Pazuello ligt al langere tijd onder vuur vanwege de wijze waarop het coronavirus in het land wordt bestreden. Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn meer dan 11,5 miljoen Brazilianen besmet geraakt met het virus en bijna 280.000 inwoners overleden aan de gevolgen ervan. Daarmee telt Brazilië na de Verenigde Staten de meeste besmettingen en dodelijke slachtoffers.

Brazilië kampt de laatste tijd met een forse heropleving van het virus. Volgens de gezondheidsautoriteiten is een in Brazilië ontdekte mutatie van het coronavirus daar grotendeels verantwoordelijk voor. Die mutatie zou besmettelijker zijn dan de oorspronkelijke coronavirusvariant.

Bolsonaro heeft de ernst van het coronavirus altijd gebagatelliseerd en zegt ook zelf geen coronavaccin te willen. Nu het land te maken heeft met een heropleving, krijgt hij steeds fellere kritiek vanwege zijn aanpak van de pandemie. Veel Brazilianen vinden dat de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 veel te traag op gang komt. Tot nu toe is een kleine 3 procent van de bevolking ingeënt.