De regering heeft vanaf vandaag een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd in de coronamaatregelen. Zo zijn er verruimingen voor het sporten in de buitenlucht en mogen kinderen tot twaalf jaar weer naar zwemles. NU.nl zet alle wijzigingen voor je op een rij.

Zwemles (en afzwemmen) is weer mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar oud. Hierdoor kunnen zij hun A-, B- C-diploma halen.

Winkelen op afspraak wordt iets verruimd voor grotere winkels. Per 25 vierkante meter winkeloppervlak mag nu één klant worden ontvangen, met een maximum van in totaal vijftig klanten. Eerder mochten maximaal twee klanten per verdieping.

Klanten moeten wel nog steeds vier uur van tevoren een afspraak maken en in de winkel 1,5 meter afstand houden. Voor winkels tot 50 vierkante meter gelden de oude regels nog.

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten weer sporten in groepjes van maximaal vier personen en op 1,5 meter afstand van elkaar. Gemeenten kunnen vanaf vandaag ook meer mogelijkheden bieden voor georganiseerd sporten buiten sportaccommodaties om.

Langeafstandsgeliefden mogen vanaf vandaag weer naar Nederland reizen (foto: ANP).

Theorie-examens en -lessen gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel mogen vanaf dinsdag voor een groep weer doorgaan op locatie. Hierbij geldt wel een kleine kanttekening: het is alleen bedoeld voor mensen die het certificaat nodig hebben voor het uitoefenen van bepaalde beroepen of voor bepaalde bedrijven. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd hebben gekregen vanwege hun rijgedrag mogen weer theorie-examen doen.

En tot slot wordt vanaf dinsdag het inreisverbod verruimd. Voor reizigers buiten de Europese Unie geldt nog steeds een inreisverbod, maar de lijst met uitzonderingen, die eerder was opgeschort, is weer van toepassing. Hierdoor kunnen zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden weer naar Nederland reizen.