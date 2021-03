Ook Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië stoppen tijdelijk met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin, zo melden de autoriteiten in die landen maandag. Net als in Nederland wordt de beslissing uit voorzorg genomen.

De Duitse overheid volgt een advies van het Paul-Ehrlich-Institut op, aldus een woordvoerder van het ministerie. Het instituut wil nader onderzoek naar het vaccin, nadat bij gevaccineerde mensen in andere landen bloedproppen en tekorten aan bloedplaatjes waren ontstaan. Of er daadwerkelijk een verband tussen de vaccinatie en bloedproppen bestaat, wordt nog onderzocht.

Nederland besloot het prikproces met het AstraZeneca-vaccin zondagavond tijdelijk te staken. Volgens bijwerkingencentrum Lareb zijn in Nederland sinds donderdag tien meldingen over trombose- of embolievorming na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin binnengekomen. Spanje legt net als Nederland het prikken met AstraZeneca voor ruim twee weken stil.

Eerder maakten Denemarken, IJsland, Bulgarije en Noorwegen al bekend dat zij het gebruik van het AstraZeneca-vaccin eveneens uit voorzorg tijdelijk opschorten. Ierland heeft zich inmiddels ook bij dat rijtje landen aangesloten, terwijl enkele landen buiten Europa, zoals Thailand en Indonesië, eenzelfde beslissing namen.

Italiaanse regio's namen heft in eigen handen

In Italië schortten sommige regio's het prikken met het AstraZeneca-vaccin eerder al tijdelijk op terwijl de nationale regering nog van mening was dat het vaccin 'gewoon gebruikt' kon worden.

De regering wees onder meer op het feit dat er nog geen verband is tussen de bloedproppen en de vaccinatie. Maandag melden autoriteiten het prikken met het AstraZeneca-vaccin toch uit voorzorg landelijk te stoppen.

In de Noord-Italiaanse regio Piëmont werd maandag een partij van bijna 400.000 vaccins in beslag genomen nadat een 57-jarige man na een vaccinatie was overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Ook op Sicilië werden al kleinere ladingen van het vaccin in beslag genomen na enkele sterfgevallen kort na een vaccinatie.

Frankrijk wil oordeel van EMA afwachten

Frankrijk stopt tijdelijk met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin om een oordeel van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) over de kwestie af te wachten. Dat liet president Emmanuel Macron weten.

Volgens Macron gaat het EMA zich dinsdag uitlaten over de kwestie. De Europese toezichthouder meldt echter in een verklaring dat dit donderdag pas plaatsvindt.

Eerder oordeelde EMA nog geen verband was tussen een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin en bloedproppen. Dat onderzoek verrichte EMA na trombosemeldingen vanuit Oostenrijk.