Hoewel Denemarken, Noorwegen en IJsland vorige week besloten het prikken met het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca tijdelijk op te schorten vanwege meldingen over bloedproppen bij gevaccineerde volwassenen, zag Nederland daar destijds nog geen reden toe. Zondag besloot demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wél tijdelijk te stoppen met het vaccin. Waarom?

Nederland zag aanvankelijk nog geen reden tot zorg na de meldingen over mensen die bloedproppen ontwikkelden na een prik met AstraZeneca. Trombose (wanneer een bloedprop een bloedvat verstopt) komt namelijk heel veel voor. Daarom was het "niet zo gek" dat ook gevaccineerden daarmee te maken te krijgen, zei De Jonge donderdag.

Het kan namelijk ook gewoon toeval zijn dat mensen die onlangs waren gevaccineerd trombose krijgen. Daarom werd donderdag besloten dat het vaccineren met AstraZeneca gewoon door kon gaan.

Afgelopen weekend kwam echter vanuit Europa nieuwe informatie binnen bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), waaruit blijkt dat er meldingen zijn gemaakt van een zeldzame trombosevorm na vaccinatie. Die vorm is ernstiger en ingewikkelder om te behandelen, zegt CBG-voorzitter Ton de Boer in het NOS Radio 1 Journaal.

In deze gevallen was er sprake van trombose, maar een andere, zeldzamere vorm dan de 'gewone' trombose, legt De Boer uit. "Het blijkt hier meer te gaan over trombose die op allerlei plekken in de vaten kan ontstaan, maar waarbij ook de bloedplaatjes laag zijn waardoor het bloedingsrisico wordt verhoogd."

Vooralsnog geen oorzakelijk verband tussen vaccin en trombosemeldingen

Met de nieuwe informatie over deze ernstige vorm van trombose heeft het CBG het ministerie zondagavond aanbevolen te overwegen het gebruik van het AstraZeneca-vaccin tijdelijk te pauzeren, tot er meer duidelijkheid is over het verband tussen het vaccin en deze meldingen. Vooralsnog is daartussen geen oorzakelijk verband aangetoond, benadrukt de medicijnautoriteit.

De Jonge neemt dat advies over, schreef hij zondagavond in een brief aan de Tweede Kamer. "Met het beschikbaar komen van deze nieuwe informatie vind ik het echter van groot belang dat deze meldingen goed worden onderzocht", aldus De Jonge.

"Vanuit het voorzorgsprincipe heb ik daarom besloten het toedienen van het AstraZeneca-vaccin te pauzeren voor twee weken (tot en met 28 maart), in afwachting van nader advies van het EMA."

Er zijn tot dusver zes gevallen bekend van deze zeldzame vorm van trombose, trombocytopenie genoemd. Die gevallen hebben zich voorgedaan in Denemarken en Noorwegen bij volwassenen onder de vijftig jaar. In Nederland zijn nog geen meldingen gemaakt van trombocytopenie na het toedienen van het AstraZeneca-vaccin.