Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft goede hoop dat het coronavaccin van AstraZeneca snel weer kan worden gebruikt. In dat geval hoeft de pauze die zondag werd aangekondigd niet tot een vertraging van de vaccinatiecampagne te leiden.

De bewindsman sprak eerder de verwachting uit dat iedereen die dat wil begin juli minstens één keer kan zijn geprikt. Hij ziet nog geen reden om die hoop te laten varen. "Als we over een paar weken weer gewoon verder kunnen, en daar ga ik op zich wel van uit, dan scheelt het eigenlijk niet zo heel veel met waar we stonden", zei de minister maandag in de uitzending van Goedemorgen Nederland. Overigens kan er alleen verder gegaan worden als het advies ernaar is.

Het RIVM zegt maandag dat er extra vaccinatieafspraken worden ingepland zodra het gebruik van het AstraZeneca-vaccin weer is toegestaan. Met de extra prikken willen de GGD'en "de opgelopen vertraging versneld in te halen". Daarvoor zijn volgens de GGD genoeg mensen op de vaccinatielocaties. Huisartsen en GGD'en krijgen dan tevens extra doses geleverd.

De toediening van het AstraZeneca-vaccin is gestaakt, omdat sommige mensen na hun inenting te maken kregen met bloedstolsels (trombose). Aanvankelijk zag Nederland geen reden tot zorg, omdat trombose vaak voorkomt. Dan is het "niet zo gek" dat ook gevaccineerden ermee te maken krijgen, aldus De Jonge.

Maar zondag bleek het te gaan om een zeldzame vorm van trombose waarbij ook bloedingen kunnen optreden als gevolg van een verminderd aantal bloedplaatjes. "Dat is nieuwe informatie", zegt De Jonge. Daarop is "uit voorzorg en om ruimte te maken voor onderzoek" toch besloten om het vaccin twee weken lang niet te gebruiken. In totaal zijn bijna 289.000 prikafspraken vanwege de tijdelijke stop afgezegd.

Nog niks bekend over een oorzakelijk verband

De minister benadrukt dat in Nederland nog geen dergelijke klachten bekend zijn. Het gaat om zes meldingen uit Denemarken en Noorwegen. "We weten ook nog helemaal niet of er een oorzakelijk verband tussen de vaccinatie en deze signalen is."

Het vaccin van AstraZeneca wordt in Nederland sinds 12 februari gebruikt. Tussen de eerste en tweede prik zitten twaalf weken. Als het vaccin over twee weken weer ingezet mag worden, kunnen de mensen die al een eerste prik hebben gehad waarschijnlijk nog op tijd de tweede dosis krijgen.

AstraZeneca staat in nauw contact met gezondheidsautoriteiten

AstraZeneca zegt in nauw contact te blijven staan met de gezondheidsautoriteiten. Een woordvoerder van de farmaceut zegt maandag dat het bedrijf voorlopig moet wachten op een beoordeling van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). "De beslissing is niet aan ons. We respecteren de voorzorgsmaatregel en hebben onze medewerking toegezegd."

De farmaceut liet zondag weten dat een analyse van de gegevens van meer dan zeventien miljoen gevaccineerde mensen geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op longembolie, diepveneuze trombose of trombocytopenie in een bepaalde leeftijdsgroep, batch of land heeft opgeleverd.

"Tot dusver zijn er in de EU en het Verenigd Koninkrijk 15 gevallen van diepveneuze trombose en 22 gevallen van longembolie bij gevaccineerde personen gemeld (stand van zaken op 8 maart). Dat zijn er veel minder dan verwacht mag worden bij een algemene populatie van deze omvang en dit is vergelijkbaar met andere goedgekeurde COVID-19-vaccins", aldus AstraZeneca in een verklaring.