Ierland en de Italiaanse regio Piëmont hebben zondag het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca opgeschort na meldingen over bloedstolsels bij volwassenen die een injectie kregen. In het Noord-Italiaanse Piëmont stierf een leraar na een inenting met het AstraZeneca-middel.

Directe aanleiding voor de Ierse stap was een rapport van het Noorse geneesmiddelenbureau over vier meldingen van ernstige bloedstollingen bij volwassenen na vaccinatie. Er is niet geconcludeerd dat er enig verband bestaat tussen het AstraZeneca-vaccin en de gevallen van bloedstolsels, benadrukken de Ierse autoriteiten. Er is actie ondernomen "in afwachting van de ontvangst van verdere informatie".

Piëmont zegt uit "extreme voorzorg" te handelen na de dood van de leerkracht. Tot dusver waren er in het gebied geen problemen met het vaccin gemeld. Vrijdag was het toedienen van een bepaalde partij AstraZeneca nog stilgelegd, nadat een soldaat op Sicilië was gestorven. Maar ook daar is geen verband tussen vaccinatie en overlijden vastgesteld.

Over het algemeen houdt de Italiaanse overheid vast aan AstraZeneca. De vaccins in Italië en Europa zijn allemaal effectief en veilig, aldus minister Roberto Speranza van Volksgezondheid.

EMA: Geen aanwijzingen dat vaccin oorzaak is

Denemarken, Noorwegen en IJsland besloten eerder de vaccinatie met AstraZeneca op te schorten in verband met meldingen over trombose. De landen willen eerst zeker weten dat er geen verband is tussen het vaccin en bloedstolsels. Ook Thailand is daarmee gestopt, terwijl India zaterdag aankondigde een onderzoek in te stellen naar mogelijke bijwerkingen.

Volgens het Europees geneesmiddelenbureau EMA zijn er geen aanwijzingen dat de bloedproppen zijn veroorzaakt door het coronavaccin. Ook is het aantal gevallen dat voorkomt onder gevaccineerde mensen niet hoger dan onder de gehele bevolking, aldus de toezichthouder.