Ierland heeft zondag het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca opgeschort, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten. De Ierse vaccinatietaskforce adviseert het vaccin voorlopig niet meer te gebruiken vanwege meldingen over bloedstolsels bij gevaccineerde volwassenen.

De directe aanleiding voor het advies van de commissie was een rapport van het Noorse geneesmiddelenbureau over vier nieuwe gevallen van ernstige bloedstollingen bij gevaccineerde volwassenen.

Ierland heeft uit voorzorg besloten het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op te schorten. Dat deed het land in afwachting van verdere informatie. Er is "niet geconcludeerd dat er enig verband bestaat" tussen het AstraZeneca-vaccin en de bloedstolling, zei hoofd van de Ierse gezondheidsdienst Ronan Glynn in een verklaring.

Volgens de laatste overheidsgegevens, die woensdag zijn geactualiseerd, zijn tot op heden ongeveer 570.000 doses van coronavaccins toegediend in Ierland. 109.000 van die doses zijn vervaardigd door de Brits-Zweedse fabrikant AstraZeneca.

EMA ziet geen verband tussen vaccin en bloedproppen

Volgens het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) zijn er geen aanwijzingen dat de bloedproppen zijn veroorzaakt door het coronavaccin. Ook is het aantal gevallen onder gevaccineerde mensen is niet groter dan onder de gehele bevolking, aldus de toezichthouder.

Denemarken, Noorwegen en IJsland besloten eerder de toediening van AstraZeneca-vaccins op te schorten in verband met meldingen over trombose. De landen willen eerst zeker weten dat er geen verband tussen het vaccin en bloedstolsels bestaat.

Ook Thailand is ermee gestopt, terwijl India zaterdag aankondigde een onderzoek naar mogelijke bijwerkingen in te stellen. Meerdere landen, waaronder Canada, Australië, België en Zuid-Korea, zeggen het niet nodig te vinden om te stoppen met het gebruik van het vaccin.