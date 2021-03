Meerdere GGD-coronatestlocaties in met name de kustprovincies blijven zaterdag gesloten in verband met de kans op harde windstoten. Het KNMI heeft tot 18.00 uur code geel afgegeven vanwege de sterke wind.

GGD Haaglanden houdt zaterdag zeven van de elf testlocaties gesloten. Ook de GGD-teststraten in Vlissingen (Zeeland), Woerden (Utrecht), Zaandam (Zaanstreek-Waterland) en Zuidland (Rotterdam-Rijnmond) zijn niet opengegaan.

GGD Hollands Noorden heeft op basis van de weersverwachtingen besloten om de vaccinatielocaties in Alkmaar en Middenmeer dicht te houden. Op beide locaties wordt geprikt in grote tenten.

In totaal gaan 2.800 prikafspraken hierdoor niet door. De GGD betreurt de sluiting en gaat iedereen bellen die zaterdag een afspraak had op een van de twee locaties.

Voor zover bekend blijven de overige circa zestig vaccinatielocaties in Nederland zaterdag wel gewoon open. Mensen die zaterdag een afspraak hadden bij een van de gesloten testlocaties worden gebeld om een nieuwe afspraak te maken.

Zaterdag kunnen zware windstoten voorkomen van 80 tot 90 kilometer per uur. Vlak aan zee zijn zelfs windstoten tot rond de 100 kilometer per uur mogelijk. De temperatuur komt bij een westenwind uit op rond de 8 graden. In de avond en nacht neemt de wind geleidelijk in kracht af.