Precies een jaar geleden stelde Suriname formeel de eerste coronabesmetting in het land vast. Volgens de cijfers zijn er in de afgelopen 365 dagen 9.012 mensen geïnfecteerd geraakt met het coronavirus en overleden 176 mensen aan de gevolgen ervan. Hoewel het aantal besmettingen inmiddels stabiel laag is (vijftien positieve tests in de laatste 24 uur), stokt de coronavaccinatiecampagne door de kritieke financiële situatie.

Chan Santokhi volgde vorig jaar Desi Bouterse op als president van het Zuid-Amerikaanse land. Bouterse (en diens regering) liet de nieuwe president achter met een miljardenschuld door gigantische buitenlandse leningen. Het land is rijk aan olie en gas, maar daar profiteert de bevolking niet van.

Suriname heeft namelijk geld nodig om de vaccinatiecampagne te kunnen lanceren. Het bijna 600.000 inwoners tellende land heeft eind februari vijfhonderd zorgmedewerkers kunnen inenten dankzij een donatie van duizend AstraZeneca-vaccins door het bevriende Barbados. Maar zelf heeft het nog geen enkele zelf bestelde levering ontvangen.

Suriname heeft wel een deel van de benodigde coronavaccins veiliggesteld door een aanbetaling te doen bij de leverancier, maar dat is niet voldoende om de gehele (volwassen) bevolking te kunnen inenten.

Om die reden richtte het land het COVID-19 Vaccin Fonds Suriname (CVFS) op, met als doel een beroep te doen op de gulheid van bedrijven en instanties om geld te doneren voor de aanschaf van coronavaccins. Het is niet duidelijk hoeveel geld daar tot op heden is binnengekomen, maar er lijkt nog geen zicht op een massale vaccinatiecampagne.

Donaties van bevriende landen

Ondertussen probeert de Surinaamse regering naast Barbados ook via andere bevriende naties donaties binnen te halen. Zo is het in gesprek met India (25 procent van de Surinamers heeft Indiase roots) voor 50.000 vaccins van AstraZeneca en krijgt het mogelijk tienduizend vaccins door een overeenkomst tussen de Afrikaanse Unie en de Caribische Gemeenschap (CARICOM).

Daarnaast heeft de regering in Paramaribo ook haar pijlen gericht op het COVAX-programma van gezondheidsorganisatie WHO. Vorige maand zou Suriname twintigduizend vaccins krijgen uit het verdeelprogramma, maar die levering liep vertraging op.

Suriname is van plan om (als de vaccins zijn aangekomen) als eerste alle zorgmedewerkers en ouderen in verzorgingshuizen te vaccineren. Ook inheemse groepen krijgen voorrang.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) bezocht Suriname in november voor de Onafhankelijkheidsdag. Toen bezocht hij onder meer een ziekenhuis in de hoofdstad Paramaribo. Foto: ANP

Besmettingen blijven beperkt

Waar veel landen inmiddels in hun derde coronagolf zitten, blijft die Suriname voorlopig gespaard. Al maanden gelden er strenge regels: het vliegverkeer is platgelegd en alleen mogelijk voor strikt noodzakelijke reizen. Ook binnenlandse vluchten zijn er alleen voor vrachtvervoer of repatriëring.

Daarnaast is er al maanden een avondklok (doordeweeks 23.00 tot 5.00 uur, in het weekend vanaf 21.00 uur) en moeten winkels eerder hun deuren sluiten. Vorige maand gingen wel de scholen voor het eerst in 2021 weer open. Die strenge regels hebben er mogelijk voor gezorgd dat het aantal besmettingen inmiddels weer relatief klein is.

In oktober, toen het voor Nederlanders (met toestemming, een speciale verzekering en een negatieve coronatest) weer mogelijk was om naar Suriname te reizen, werd er zelfs een COVID-19-kliklijn ingevoerd. Die konden mensen dag en nacht bellen als ze zagen dat buitenlanders zich niet hielden aan de quarantainemaatregelen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt nog wel steeds reizen naar Suriname. Mensen die vanuit Suriname terugkeren naar Nederland moeten hier in thuisquarantaine.