De Britse farmaceut AstraZeneca heeft de leververwachtingen naar de EU voor dit kwartaal opnieuw naar beneden bijgesteld, blijkt uit een document in handen van persbureau Reuters. Het bedrijf kan dit kwartaal maximaal 30 miljoen vaccins leveren: 10 miljoen minder dan een maand geleden werd toegezegd en ruim 50 miljoen minder dan waar de EU aanvankelijk mee rekening hield.

In het document, dat op 10 maart met de EU is gedeeld, staat dat het bedrijf 30,1 miljoen doses kan leveren tot eind maart.

Eind februari beloofde AstraZeneca-topman Pascal Soriot dat zijn bedrijf zich zou inspannen om 40 miljoen doses te kunnen leveren aan de lidstaten. Dat was al minder dan de 80 miljoen waar de EU mee rekening hield. Volgens Soriot kwam dit door problemen in de productielijn.

De kleinere leveringen hebben tot verhoogde spanningen geleid tussen het bedrijf en Brussel, die de farmaceut er tussen de regels door van beschuldigde andere klanten voor te trekken. Een woordvoerder van AstraZeneca was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Uit het document blijkt verder dat AstraZeneca verwacht de EU in april 20 miljoen vaccins te kunnen leveren. Voor mei en juni worden geen schattingen gegeven. De EU houdt contractueel rekening met 180 miljoen doses in het tweede kwartaal. De Brits-Zweedse farmaceut zegde in februari nog toe die hoeveelheid te kunnen halen.

Aanvullen met internationaal netwerk

De farmaceut wilde de leveringsdoelstellingen halen door een deel van de vaccins aan te vullen via het internationale netwerk. Een bron meldt aan persbureau Reuters dat dit niet is gelukt.

Een deel van die vaccins had naar verwachting uit de Verenigde Staten moeten komen. Dat land vertelde EU-vertegenwoordigers donderdag dat het voorlopig geen zelf geproduceerde AstraZeneca-vaccins zal exporteren, aldus het persbureau.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei eerder nog dat AstraZeneca "een buitengewoon ingewikkeld bedrijf" is om afspraken mee te maken. "De wisselingen gebeuren eens in de drie, vier dagen. Het is om gek van te worden."