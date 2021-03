Nederland gaat door met vaccineren met het middel van farmaceut AstraZeneca, zo heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag gezegd. Enkele andere landen stopten uit voorzorg, nadat er bij enkele gevaccineerden trombose werd geconstateerd.

De Jonge volgt hiermee het advies van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) op. "De veiligheidscommissie van het EMA vindt dat de voordelen nog steeds groter zijn dan de risico's en dat het toedienen van het vaccin kan doorgaan, terwijl het onderzoek naar gevallen van trombose en embolie loopt", liet de in Amsterdam gevestigde toezichthouder eerder op donderdag weten.

Meerdere landen, waaronder Denemarken en IJsland, stopten donderdag uit voorzorg tijdelijk met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Die beslissing namen de lokale autoriteiten, omdat bij meerdere onlangs ingeënte personen bloedproppen zouden zijn ontstaan.

Er is echter nog geen aanwijzing dat dit direct verband houdt met het vaccin, zegt het EMA. Eerder deze week oordeelde de toezichthouder ook al dat de bloedproppen waarschijnlijk geen bijwerking van het vaccin zijn.

Oostenrijk stopte tijdelijk met de inzet van de AstraZeneca-vaccins, omdat een onlangs gevaccineerde persoon bloedproppen had ontwikkeld en daarna is overleden. Tot 9 maart zouden bij in totaal 22 ingeënte personen bloedproppen zijn vastgesteld. In totaal hebben ruim drie miljoen inwoners van Europa het vaccin van AstraZeneca toegediend gekregen.

In Nederland is één keer melding gemaakt van een verdenking van trombose na de toediening van het AstraZeneca-vaccin, meldt bijwerkingencentrum Lareb. Deze persoon heeft hier geen ernstige hinder van ondervonden, aldus Lareb, dat de situatie naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten houdt.