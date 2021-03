Het coronavaccin van AstraZeneca is hoogstwaarschijnlijk niet de oorzaak van diverse trombosegevallen, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) donderdag. De toezichthouder reageert op het besluit van de Deense regering om uit voorzorg tijdelijk te stoppen met het gebruik van het vaccin.

"Trombose en longembolie zijn géén bekende bijwerkingen van het vaccin", laat het CBG weten. "Wanneer grote groepen worden gevaccineerd zoals nu het geval is, dan kun je dergelijke meldingen verwachten."

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland maar één melding over een mogelijk trombosegeval na een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin ontvangen.

Denemarken maakte eerder op de dag bekend voorlopig te stoppen met het inenten van mensen met het vaccin van AstraZeneca, omdat daar herhaaldelijk melding is gemaakt van bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt met het middel.

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laat weten met de kwestie bezig te zijn. De toezichthouder doet navraag bij het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) en komt later met een inhoudelijke reactie. Een Nederlandse woordvoerder van AstraZeneca zegt dat het nog te vroeg is om inhoudelijk in te gaan op het nieuws.

De GGD laat donderdag desgevraagd aan NU.nl weten dat er "nog geen afzeggingen voor vaccinatieafspraken binnenstromen" na de berichten uit Denemarken.

'Geen reden tot paniek, maar zekerheid is belangrijk'

De Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke benadrukt op Twitter dat het nog te vroeg is om met zekerheid te zeggen dat er sprake is van een verband. Dat wordt volgens de bewindsman uitgezocht. Hij noemt het stopzetten van de vaccinaties een voorzorgsmaatregel.

Ook IJsland schort het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. De autoriteiten stoppen met inenten tot duidelijk is dat er geen verband is tussen het vaccin en bloedstollingen, berichten lokale media.

Het middel van AstraZeneca is een van de drie coronavaccins die momenteel zijn goedgekeurd door het EMA. Het middel wordt ook gebruikt in Nederland.

Denemarken wijzigde vaccinatiebeleid vorige week

Denemarken behoorde aanvankelijk tot de Europese landen die het AstraZeneca-vaccin niet aan ouderen gaven, maar wijzigde dat beleid vorige week. Uit nieuw onderzoek zou gebleken zijn dat het middel ook bij die groep voldoende effectief is.

Denemarken behoort tot de Europese landen die het snelst vaccineren. Het land maakte vorige week bekend dat de vaccinatiecampagne in juli afgerond moest zijn, maar die doelstelling zou inmiddels zijn bijgesteld. De nieuwe streefdatum is volgens Deense media 15 augustus.