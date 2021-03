De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europese geneesmiddelenbureau (EMA), gaat meekijken met de proeven van een middel van medicijnproducent Eli Lilly and Company. Het bedrijf stelt op basis van onderzoeksgegevens dat behandeling met het medicijn de kans op ziekenhuisopname of sterfte na besmetting met het coronavirus met 70 procent kan verminderen.

De zogeheten rolling review is een van de laatste stappen voordat ontwikkelaars van een vaccin of een behandeling goedkeuring vragen en Europa moet beslissen of het middel mag worden ingezet.

Het middel is een combinatie van antilichamen bamlanivimab en etsevimab. EMA wil daarnaast kijken hoe alleen het gebruik van bamlanivimab de behandeling van coronapatiënten kan verbeteren. De Verenigde Staten zetten zowel alleen het middel bamlanivimab als het medicijn van Eli Lilly and Company al in, bij patiënten die er slecht aan toe zijn.

Eli Lilly and Company testte het middel eerder al op een groep van duizend vrijwilligers, die waren aangemerkt als erg kwetsbare patiënten én recent positief getest waren op het coronavirus. De helft van hen ontving het medicijn, terwijl de andere groep een placebo ontving. Binnen de groep die het échte middel kreeg toegediend, werden elf opnames en sterfgevallen gemeld, tegenover 36 meldingen in de andere groep.

Amerikaanse autoriteiten namen het onderzoek al onder de loep. Nu wil ook EMA de volledige dataset van Eli Lilly and Company doornemen. De Europese toezichthouder kan niet zeggen wanneer het onderzoek wordt afgerond. Deskundigen gaan eerst de resultaten van dierproeven verifiëren. Eli Lilly and Company stelde eerder in een verklaring dat het middel nu getest wordt op een groep kwetsbare patiënten in verzorgingstehuizen.