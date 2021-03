Denemarken stopt het vaccineren van inwoners met het middel van farmaceut AstraZeneca tijdelijk. Autoriteiten melden dat bij meerdere recent ingeënte inwoners bloedproppen zijn ontstaan. Verder onderzoek moet uitwijzen of het vaccinatieproces daar iets mee te maken heeft.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom AstraZeneca-vaccin

Het is niet duidelijk bij hoeveel inwoners bloedproppen zijn gevonden nadat zij zijn ingeënt met het AstraZeneca-vaccin.

Minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke benadrukt op Twitter dat het nog te vroeg is om met zekerheid te zeggen dat er sprake is van een verband. Dat wordt volgens de bewindsman uitgezocht. Hij noemt het stopzetten van de vaccinaties een voorzorgsmaatregel.

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde deze week dat bloedproppen geen bijwerking van het AstraZeneca-middel zijn. Het EMA deed onderzoek nadat Oostenrijk ook tijdelijk een lading AstraZeneca-vaccins niet inzette, omdat een persoon was overleden nadat hij na de vaccinatie meerdere bloedproppen ontwikkelde. Daarnaast werden bloedproppen vastgesteld bij drie andere inwoners, die ook een vaccindosis uit deze lading toegediend hadden gekregen.

Tot 9 maart zouden bij 22 personen bloedproppen zijn vastgesteld na een vaccinatie met het AstraZeneca-middel. Er werden in totaal al ruim drie miljoen inwoners ingeënt met het vaccin.

Na vaccinatie worden veelal milde klachten gemeld

Nederland gebruikt het vaccin sinds medio januari. In eerste instantie werd het middel alleen ingezet bij mensen van 60 tot 64 jaar oud en werknemers in de langdurige zorg, maar de Gezondheidsraad adviseerde deze week dat het AstraZeneca-vaccin ook ingezet kan worden bij mensen van 65 jaar of ouder.

Bij bijwerkingencentrum Lareb zijn tot dusver 159 meldingen binnengekomen over bijwerkingen na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. De meest gemelde bijwerkingen na vaccinatie zijn spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid, rillingen, misselijkheid en koorts. Mensen die zijn ingeënt met het AstraZeneca-vaccin zouden vaker hevigere rillingen en koortsklachten ervaren.

Volgens het EMA heeft AstraZeneca bewezen dat zijn vaccin voor ongeveer 60 procent effectief is. Dit betekent dat zestig van de honderd mensen die normaal gesproken COVID-19 zouden krijgen, dankzij hun vaccinatie géén COVID-19 krijgen. Er zijn twee vaccindoses nodig om één persoon te beschermen tegen het coronavirus.