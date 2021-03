Een agent is woensdagavond in Groningen ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht bij een steekpartij die volgde op een controle van de avondklok. De man ligt momenteel in het ziekenhuis, meldt de politie Groningen.

Het incident gebeurde rond 22.00 uur aan de Van Houtenlaan in het zuiden van de stad.

De agent wilde samen met een collega twee jonge mannen controleren vanwege de avondklok. Direct na het aanspreken werd het slachtoffer door een van de mannen aangevallen met een steekwapen. De andere agent bleef ongedeerd.

De twee mannen zijn er na de steekpartij lopend vandoor gegaan. Er werd kort na het voorval een Burgernet-bericht verstuurd. Ze zijn nog voortvluchtig. De politie vraagt ooggetuigen zich te melden.