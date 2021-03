Politie en bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) hebben vorig jaar ruim 36.000 bekeuringen uitgeschreven voor overtreding van de coronamaatregelen, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

Na beoordeling door het OM is in iets meer dan 22.000 gevallen een boete opgelegd. Hiertegen kwamen ruim 7.000 mensen in verzet, omdat ze het niet eens waren met de straf, iets meer dan 30 procent. Normaal gaat zo'n 11 procent van de mensen in verzet, aldus het OM.

In 2020 heeft het OM iets meer dan vierhonderd coronagerelateerde misdrijfzaken in behandeling genomen. Het gaat dan vooral om verdachten die hoesten of spugen naar agenten of boa's waarbij ze beweren besmet te zijn met het coronavirus. Bijna driehonderd zaken zijn aan de rechter voorgelegd, meestal via een snelrechtprocedure.

Het totale aantal bekeuringen dat dit jaar is uitgedeeld, bijvoorbeeld voor het overtreden van de avondklok, is nog niet bekendgemaakt. Wel meldde de politie begin februari dat in de eerste week van de avondklok al bijna zestienduizend boetes werden uitgeschreven.