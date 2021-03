Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het coronavaccin van farmaceut Janssen donderdag positief beoordeeld. Het is het vierde coronavaccin dat is goedgekeurd en het eerste vaccin dat uit maar één prik bestaat. Eerder kregen de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca al groen licht.

De Europese Commissie moet formeel nog beslissen over de definitieve toelating van het vaccin tot de Europese markt. Die beslissing wordt zeer binnenkort verwacht.

Het vaccin van Janssen is volgens het EMA voor 67 procent effectief. Dit betekent dat 67 van de 100 mensen die normaal gesproken een milde tot ernstige vorm van COVID-19 zouden krijgen, dankzij vaccinatie géén COVID-19 krijgen.

De onderzoeksresultaten van Janssen wijzen erop dat de effectiviteit bij alleen het voorkomen van ernstige COVID-19 hoger ligt dan 66 procent.

Eerste leveringen worden in april verwacht

Nederland verwacht in het tweede kwartaal, dus vanaf april, zo'n drie miljoen Janssen-vaccins. Doordat dit vaccin uit slechts één dosis bestaat, kunnen er drie miljoen mensen mee worden ingeënt.

Volgens de huidige vaccinatieplanning krijgen medewerkers in de gehandicaptenzorg, thuiszorg of ggz, thuiswonenden van 60 tot en met 64 jaar, en een gedeelte van de mensen vanaf 18 jaar met een medische indicatie het Janssen- of het AstraZeneca-vaccin.

Tevens kan het middel worden ingezet om ouderen te beschermen. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is aangetoond dat het Janssen-vaccin ook bij die leeftijdsgroepen effectief is.

Bij welke groep dit vaccin daadwerkelijk als eerste zal worden ingezet, zal ook afhangen van het advies van de Gezondheidsraad.

Bescherming tegen Zuid-Afrikaanse variant

Het onderzoek van Janssen vond deels plaats in Zuid-Afrika, waar de meerderheid van de besmettingen met de Zuid-Afrikaanse coronavirusvariant plaatsvond. In Zuid-Afrika beschermde het vaccin nog steeds tegen COVID-19, maar wel iets minder goed dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Het vaccin van Janssen is, net zoals het vaccin van AstraZeneca, een zogenoemd vectorvaccin. Dit betekent dat het vaccin gebruikmaakt van een aangepast onschuldig verkoudheidsvirus om het immuunsysteem te trainen tegen het coronavirus.