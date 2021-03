Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vragen het kabinet de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) voor ondernemers uit het steunpakket te verhogen naar 100 procent. Bij een omzetverlies van minstens 30 procent wordt nu 85 procent van de vaste lasten vergoed.

Bedrijven die vanwege de coronacrisis de deuren moesten sluiten, ontvangen de vergoeding om bijvoorbeeld de huur, de energierekening en abonnementsgeld te kunnen betalen.

De verhoging moet per april ingaan. De vier partijen, onder aanvoering van de ChristenUnie, zien licht aan het einde van de tunnel gloren "gezien de snelheid van het vaccineren". Op dit moment zijn er 1,6 miljoen prikken gezet. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei begin deze maand dat iedereen in Nederland die zich wil laten vaccineren in juli een prik gehad kan hebben.

De coalitie vraagt het kabinet ook om vaart te maken met de steun voor noodzakelijke kosten (TONK) door er meer geld voor vrij te maken.

Demissionair premier Mark Rutte kondigde maandag tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen aan de steunpakketten opnieuw tegen het licht te houden om te bekijken waar het kabinet meer of langer kan helpen.

De steunmaatregelen lopen door tot 1 juli van dit jaar.