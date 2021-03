De besmettelijkere Britse coronavirusvariant is ook dodelijker dan de originele virusvariant, blijkt uit een woensdag gepubliceerde studie in het Britse medische tijdschrift BMJ. Onderzoekers houden een grote onzekerheidsmarge aan, maar stellen dat mensen die besmet raken met de virusmutatie 30 tot 104 procent meer kans hebben om te overlijden aan de gevolgen van het virus dan personen die in aanraking komen met een andere coronavirusvariant.

Wetenschappers onderzochten het ziekteverloop van bijna 110.000 COVID-19-patiënten, van wie de helft besmet was geraakt met de Britse variant, en de andere helft een andere variant bij zich droeg. Van de groep personen die besmet raakte met de Britse coronavirusvariant stierven 227 personen, tegenover 141 in de andere groep patiënten.

De patiënten die zijn beschreven in het onderzoek lieten zich testen in een teststraat. Dit zijn over het algemeen relatief jonge mensen, gezien ouderen vaker direct worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Het is daarom onduidelijk of het hogere sterftepercentage daarom ook opgaat voor ouderen of mensen in een verpleeghuis.

Onderzoekers benadrukken daarnaast dat het risico om te komen overlijden na besmetting relatief klein blijft.

Wetenschappers willen dat 'dreiging serieus genomen wordt'

Een van de hoofdonderzoekers, Robert Challen van de University of Exeter, stelt dat de studie het bewijs is dat de Britse coronavirusvariant "een dreiging is die serieus genomen moet worden". Eerder was al vastgesteld dat het virus 40 tot 70 procent besmettelijker kan zijn dan andere coronavirusvarianten, schrijft persbureau Reuters.

De bewering dat de Britse virusvariant dodelijker zou zijn dan andere mutaties werd eind januari als een van de eersten gedaan door de Britse premier Boris Johnson. Hij werd aanvankelijk teruggefloten door deskundigen en de Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock. Sindsdien verschenen meerdere onderzoeken die de uitspraak met data onderbouwden.

Sinds januari is de virusmutatie in meer dan honderd landen vastgesteld. In Nederland heeft de Britse variant de overhand genomen. Het RIVM meldde dinsdag bij de publicatie van de weekcijfers dat zo'n twee derde van alle besmettingen nu wordt veroorzaakt door de Britse variant, de Volkskrant schrijft woensdag echter dat nu geschat wordt dat het aandeel is toegenomen tot acht op de tien besmettingen.

Mede doordat de Britse coronavirusvariant oprukt, verwachten experts van het RIVM nog een piek in de huidige coronagolf. Deze wordt medio april verwacht. Het reproductiegetal (R) van de Britse coronavirusvariant ligt momenteel boven de 1, wat betekent dat de variant zich steeds verder verspreidt.