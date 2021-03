Meerdere GGD's in diverse provincies verbieden voortaan het maken van een foto tijdens het vaccinatieproces. Om de mensen tegemoet te komen, worden speciale selfiehoekjes ingericht, zodat trotse ingeënte Nederlanders 'hun coronaprik' alsnog met vrienden kunnen delen.

De GGD's verbieden het maken van foto's tijdens de vaccinatie omdat het bijvoorbeeld de privacy van medewerkers kan schenden en het proces kan vertragen. Tevens wil men extra handelingen (zoals het uit de broekzak halen van de telefoon) voorkomen, om op die manier zoveel mogelijk besmettingsrisico's uit te sluiten.

Een woordvoerder van de overkoepelende GGD kan in gesprek met NU.nl niet zeggen bij welke vaccinatielocaties selfiehoekjes zijn ingericht. Omroep Gelderland berichtte dinsdag al dat er in die provincie gebruik van wordt gemaakt, terwijl ook woordvoerders van de GGD Utrecht bevestigen dat in hun locaties speciale banners zijn geplaatst.

Niet in alle provincies zijn selfiehoekjes ingericht. Volgens de woordvoerder komt dat doordat meerdere locaties nog uitgebreid en opgezet worden. "Er ligt daar dan een stappenplan. We hebben momenteel 60 locaties, aan het einde van de maand moeten dat er 75 zijn."

Door selfiehoekjes in te richten, voorzien de GGD's in de behoeften van Nederlanders, legt de woordvoerder uit. "Wij merken dat mensen het heel fijn vinden om foto's te maken van zichzelf tijdens het vaccinatieproces."