In vrijwel alle grote Braziliaanse steden overschrijden ziekenhuizen kritieke grenzen, schrijft BBC News woensdag op basis van het Braziliaanse wetenschappelijke instituut Fiocruz. Ten midden van de alarmerende situatie meldt het land bovendien een recordaantal doden; het afgelopen etmaal werden bijna tweeduizend coronadoden geregistreerd.

Volgens Fiocruz zijn in vrijwel alle provinciale hoofdsteden momenteel vier op de vijf intensivecarebedden bezet. In slechts twee van de 27 staten zou die kritieke grens nog niet overschreden zijn.

Het zorgt voor een enorme druk op het Braziliaanse gezondheidsstelsel, dat volgens de experts op omvallen staat. De stroom patiënten lijkt de komende weken ook niet te stokken. Het Zuid-Amerikaanse land meldt al maandenlang iedere dag ruim tienduizenden nieuwe besmettingen en in de afgelopen week werd met enige regelmaat ruim 70.000 positieve testen geregistreerd.

In sommige hoofdsteden van staten dreigt een nog urgentere noodsituatie. Zo zou meer dan 90 procent van de capaciteit op ic-afdelingen in miljoenensteden Rio de Janeiro, Brasilia en São Paulo al vol zijn. In twee hoofdsteden, Porto Alegre en Campo Grande, is de maximumcapaciteit al overschreden.

Het is niet de eerste keer dat ziekenhuizen in Brazilië dreigen overbelast te raken. In januari gebeurde dat al in de miljoenenstad Manaus, toen ziekenhuizen kampten met grote tekorten aan zuurstof, ziekenhuisbedden en ander medisch materiaal.

Bolsonaro doof voor oproepen experts voor maatregelen

De nieuwe noodsituatie in Brazilië komt niet uit de lucht vallen. BBC News schrijft dat experts vorige week al de verwachting uitspraken dat het land "op korte termijn" ruim tweeduizend doden per etmaal ging melden. Volgens hen zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals lockdowns, het gebruik van mondmaskers en het versnellen van het vaccinatieproces.

President Jair Bolsonaro blijft echter consequent de ernst van het coronavirus wegwuiven. Vorige week vertelde Bolsonaro dat inwoners "moeten stoppen met jammeren". Ook haalde hij uit naar de gouverneur van São Paulo nadat hij een lockdown invoerde. "Mensen gaan dan dood van honger en depressie", aldus de president.

Brazilië telt ruim elf miljoen besmettingen. Het dodental staat inmiddels op ruim 266.000, alleen de Verenigde Staten (527.000) tellen er meer.