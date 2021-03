Het "kantelpunt naar meer mogelijkheden" nadert, zeiden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag tijdens hun persconferentie. RIVM-topvrouw Aura Timen laat dinsdag in gesprek met NU.nl weten eveneens optimistisch te zijn, maar benadrukt dat het keerpunt "nog even" op zich kan laten wachten.

Uit de weekcijfers van het RIVM blijkt dinsdag dat in de afgelopen week 31.959 positieve tests zijn geregistreerd, vrijwel evenveel als in de voorgaande zeven dagen. Tevens zochten flink meer personen de teststraat op: ruim 360.000, tegenover 317.000 in de week daarvoor.

Dat het aantal positieve tests in de afgelopen weken niet stijgt, terwijl er meer wordt getest, zijn "signalen die ons (het RIVM, red.) hoopvol stemmen", aldus Timen. "Maar we kijken met kleine stapjes vooruit."

De RIVM-topvrouw benadrukt dat Nederland voor het bereiken van het kantelpunt onder meer afhankelijk is van het vaccinatieprogramma en de naleving van de coronaregels. "Pas als er meer mensen beschermd zijn en het aantal nieuwe besmettingen blijft dalen, komt het kantelpunt in zicht. Maar dat kan nog even duren."

Rutte en De Jonge zeggen tot dat moment voorzichtig te willen zijn met het doorvoeren van versoepelingen. Perspectief op reizen in de mei- of zomervakantie konden ze nog niet bieden. Wel hoopt De Jonge dat rond Pasen de buitenterrassen weer kunnen worden geopend.