Bij het RIVM zijn de afgelopen week 31.959 positieve testen geregistreerd, vrijwel evenveel als één week eerder (31.984). Het is de eerste (kleine) daling van de hoeveelheid besmettingen op wekelijkse basis in vier weken tijd. Tevens zochten flink meer personen de teststraat op: ruim 360.000 tegenover 317.000 één week eerder. Het percentage positieve tests daalde van 8,8 naar 8,1 procent.

Het algehele reproductiegetal (R) ligt nu op 0,98. Dat wil zeggen dat een groep van 100 besmette Nederlanders momenteel 98 anderen zou besmetten en het virus zich minder snel onder inwoners verspreidt. Vorige week dinsdag lag de R-waarde nog op 1,14.

Het RIVM maakt ook onderscheid van de verschillende coronavirusvarianten. Zo is het reproductiegetal van de Britse coronavariant nu 1,06 (was 1,26) en is het R-getal van de Zuid-Afrikaanse variant bijgesteld tot 1,01. Dat was 1,37, maar het RIVM liet al weten dat bij de Zuid-Afrikaanse variant "een grote onzekerheidsmarge" meespeelde, doordat de variant weinig voorkomt in Nederland.

Vooral jongeren tot 25 jaar testten vaker positief. In alle andere leeftijdsgroepen werden minder positieve coronatesten afgenomen. Onder de groep zeventigplussers werd het virus veel minder vaak aangetroffen, volgens het RIVM is dat opnieuw een bewijs dat de vaccinatiecampagne zijn vruchten afwerpt.

Het aantal ziekenhuisopnames (1.145) was kleiner dan in de voorgaande zeven dagen (1.191). Op intensivecareafdelingen werden wel meer opnames gemeld: 271 in de afgelopen week, tegenover 223 in de zeven voorgaande dagen.

Kabinet voorzichtig met versoepelingen

Maandagavond meldden demissionair premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dat "het kantelpunt naar meer mogelijkheden" nadert. Tot die tijd blijven de bewindslieden uiterst voorzichtig met het doorvoeren van versoepelingen. Perspectief op een mooie mei- of zomervakantie kon nog niet worden geboden.

Eind maart hopen Rutte en De Jonge meer mogelijk te maken in Nederland. Daarbij richten de premier en minister vooral de blik op de heropening van buitenterrassen en het meer mogelijk maken binnen winkels en instellingen voor het hoger onderwijs. Volgens De Jonge zijn randvoorwaarden dat het reproductiegetal rond de 1 blijft en de druk op de ziekenhuizen niet te veel toeneemt.

De beoogde versoepelingen staan echter op losse schroeven; volgens De Jonge waren de vooruitzichten "nog niet goed" en moet de piek van de derde coronagolf nog komen. De ziekenhuizen zouden tijdens de piek even vol kunnen liggen als vorig jaar, waarschuwde De Jonge.