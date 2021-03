Ook reizigers die straks per auto terugkeren uit zogeheten hoogrisicogebieden, moeten straks aantonen dat zij recentelijk negatief getest zijn op het coronavirus. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een Kamerbrief en blijkt uit een voorstel om de Wet publieke gezondheid te wijzigen.

Reizigers worden straks steekproefgewijs gecheckt op een verklaring van een negatieve testuitslag, aldus De Jonge. Volgens de minister maakt het niet uit met welk vervoersmiddel een Nederlander terugreist. Reizigers moeten daarnaast een verklaring bij zich dragen waarop zij aangeven dat zij in quarantaine zullen gaan.

De wetswijziging houdt in dat automobilisten straks vóór de grens een coronatest moeten laten afnemen. Volgens het AD mag de testuitslag maximaal 72 uur oud zijn. NU.nl is in afwachting van een reactie van het ministerie van Volksgezondheid.

Reizigers uit hoogrisicogebieden zullen bij terugkomst in Nederland in quarantaine moeten voor een periode van tien dagen. Op de vijfde dag kan men een coronatest afnemen, waarna bij een negatieve testuitslag de quarantaineplicht wordt beëindigd.

Busbedrijven die grote groepen reizigers vervoeren, mogen straks alleen nog reizigers vervoeren die een negatieve testuitslag bij zich dragen én een quarantaineverklaring.

Negatieve reisadviezen blijven langer van kracht

Het kabinet raadt Nederlanders momenteel af om zonder noodzakelijke reden naar het buitenland af te reizen. Dat reisadvies geldt nog in ieder geval tot medio april.

Reizigers moeten twee negatieve testresultaten kunnen tonen voor ze naar Nederland reizen per vliegtuig of boot: een PCR-test, niet ouder dan 72 uur, en de antigeensneltest. Volgens het OMT heeft een negatieve sneltest een geldigheidsduur van 24 uur, aldus De Jonge.