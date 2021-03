Het gebruik van partydrugs als xtc en amfetamine is in het afgelopen jaar flink afgenomen. Vooral tijdens de eerste lockdown, van april tot juni, daalde het gebruik flink. Dat kwam mede doordat alle feesten, festivals, concerten en andere gelegenheden waar partydrugs worden gebruikt werden afgelast.

Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut, dat het gebruik van drank en drugs in Nederland monitort. Het onderzoek vond plaats onder jongeren tussen de 16 en 35 jaar oud.

In de eerste lockdown gebruikte de helft van de Nederlandse jongeren minder xtc dan normaal. Ook het gebruik van alcohol halveerde bij deze groep. Vier op de tien jongeren zeggen tijdens de coronalockdown wel meer cannabis gerookt te hebben dan normaal.

Het gebruik van partydrugs trok in de zomer weer aan. Volgens het Trimbos-instituut komt dit enerzijds doordat de lockdown toen werd versoepeld, maar partydrugs worden in de zomer sowieso meer geconsumeerd dan in de winter, aldus de onderzoekers.

'Jongeren snakken naar feestjes, zeker na loodzwaar coronajaar'

Het Trimbos-instituut verwacht overigens dat het gebruik van partydrugs weer naar het oude niveau gaat zodra de huidige lockdown voorbij is en er weer festivals, feestjes en concerten kunnen worden georganiseerd. "Jongeren snakken naar feesten na dit zware coronajaar en voor velen hoort daar xtc bij", zegt een woordvoerder van de organisatie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het mentale welzijn van de Nederlandse jongeren door de coronalockdowns zwaar onder druk staat. Zij ervaren het afgelopen jaar door stress, eenzaamheid en het wegvallen van de dagelijkse routine veel meer psychische problemen dan in de periode voor corona. Ook het niet kunnen ontspannen op feestjes met partydrugs draagt bij aan dit neerslachtige gevoel.