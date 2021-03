Het verbod op vluchten en bootreizen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland vervalt dinsdag om 0.00 uur, maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandagavond bekend. De Britse variant van het coronavirus is al zodanig in Nederland verspreid, dat het verbod volgens het ministerie geen toegevoegde waarde meer heeft.

Reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland reizen, moeten voor vertrek nog wel een negatieve testuitslag kunnen voorleggen. Bij aankomst geldt een dringend advies om tien dagen in quarantaine te gaan.

Het vliegverbod werd op 23 januari ingesteld vanwege de zorgwekkende Britse variant van het virus, die besmettelijker blijkt dan de oorspronkelijke virusvariant. Het vliegverbod moest een verdere verspreiding van de Britse variant in Nederland voorkomen.

Voor reizigers vanuit Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika geldt nog wel een vliegverbod vanwege de virusvarianten die daar zijn aangetroffen. Deze reisbeperkingen blijven tot in ieder geval 1 april van kracht, maakte demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vorige week bekend.

Hoewel het nog altijd niet is toegestaan om vanuit landen buiten de Europese Unie naar Nederland te reizen, worden voor bepaalde mensen weer uitzonderingen gemaakt. Deze lijst met uitzonderingen was vanwege de situatie rondom het coronavirus tijdelijk opgeschort, maar is nu weer van kracht.

Zo mogen zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en mensen met langeafstandsrelatie wel naar Nederland reizen.