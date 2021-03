Zodra gezonde 18- tot en met 59-jarigen worden gevaccineerd, krijgen mensen met een essentieel beroep geen voorrang. Dat heeft demissionair Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandagavond gezegd. De oudste mensen in die groep worden als eersten gevaccineerd en daarbij wordt verder geen onderscheid gemaakt.

De verwachting is dat halverwege het tweede kwartaal kan worden begonnen met het inenten van 18- tot en met 59-jarigen.

Op de vraag of dan bijvoorbeeld politieagenten of docenten voorrang kunnen krijgen, reageerde De Jonge desgevraagd: "Dat lijkt me niet zo heel waarschijnlijk."

Volgens de minister van Volksgezondheid wordt voor het bepalen van de vaccinatievolgorde alleen gekeken naar leeftijd en medische indicatie. "We beginnen met de oudsten en gaan van bovenaf de trap af. Dat is straks ook als we bij de grote groep zijn aangekomen."

Eerder zei De Jonge al dat iedereen die dat wil voor 1 juli ingeënt kan zijn. Een voorwaarde is wel dat de door vaccinontwikkelaars beloofde doses geleverd worden.

Voor mensen die geen vaccin willen, heeft de bewindsman "nul begrip". Hij hamerde erop om "iedereen die het belang van vaccinatie ondermijnt hard tegen te spreken".

Volgens de minister hebben we een "groot probleem" als een deel van de jongeren zich niet laat vaccineren.