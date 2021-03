De besmettings- en ziekenhuiscijfers zijn al weken "stabiel op een te hoog niveau", zei demissionair premier Mark Rutte maandagavond tijdens een persconferentie. Het kabinet ziet daarom op dit moment nog geen ruimte voor grote versoepelingen. Wel wordt een aantal maatregelen aangepast, omdat dat volgens het kabinet "logisch en verstandig" is.

Zo mogen kinderen tot en met twaalf jaar, tenzij ze verkouden zijn, vanaf 16 maart weer naar zwemles en afzwemmen.

Ook worden de regels voor buitensporten verder verruimd. Twee weken geleden maakte het kabinet al bekend dat jongvolwassenen tot 27 jaar weer samen mochten sporten. Nu mogen ook mensen van 27 jaar en ouder weer buiten sporten in groepjes van maximaal vier personen en op 1,5 meter afstand van elkaar.

Winkelen op afspraak is een andere maatregel die verruimd wordt. Tot nu toe gold dat winkels per verdieping maar twee klanten mochten ontvangen, maar dit wordt per 16 maart aangepast voor grotere winkels.

Winkels met een oppervlakte tot 50 vierkante meter mogen dan nog steeds maar maximaal twee klanten tegelijkertijd ontvangen. Bij een grotere oppervlakte mag er nu één klant per 25 vierkante meter extra naar binnen. Wel geld er een maximum van in totaal vijftig klanten.

Daarnaast wordt het aangescherpte reisadvies verlengd tot en met 15 april. Rutte hoopt wel dat hij tijdens de volgende persconferentie op 23 maart perspectief kan bieden voor de meivakantie en misschien zelfs voor de zomervakantie.

Vaccinatie biedt meer ruimte voor bezoek in verpleeghuizen

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde aan dat gevaccineerde bewoners van verpleeghuizen weer twee bezoekers mogen ontvangen. Dat mogen in een week ook verschillende mensen zijn.

Verder wordt het huidige pakket aan maatregelen verlengd tot en met 30 maart. Dat betekent ook dat de avondklok van kracht blijft. Deze geldt tot 31 maart 4.30 uur.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat grotere winkels vanaf 27 maart één extra klant per 50 vierkante meter mogen ontvangen. Dit bleek onjuist en is aangepast naar aanleiding van de informatie op Rijksoverheid.nl.