Demissionair premier Mark Rutte ziet het moment waarop steeds meer mogelijk wordt naderen. Dat komt door het toenemende aantal vaccinaties, zei de minister-president maandagavond tijdens een persconferentie.

Dat betekent volgens Rutte echter niet dat de coronamaatregelen nu al kunnen worden versoepeld. Het demissionaire kabinet heeft besloten de huidige maatregelen te verlengen tot en met 30 maart. Het pakket wordt op een paar "correcties" na verlengd.

Rutte hoopt op 23 maart tijdens de volgende persconferentie perspectief te kunnen bieden voor reizen in de mei- en zomervakantie.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wordt het een "mooie zomer". Voorwaarde is wel dat "alles gaat zoals we nu verwachten". Begin juli kan iedereen die dat wil gevaccineerd zijn en dan "hebben we van het grootste gedeelte van de maatregelen afscheid genomen", aldus De Jonge.

Een van de eerstvolgende maatregelen waarvan afscheid zou kunnen worden genomen, is het gesloten houden van de buitenterrassen. De Jonge zei dat op 31 maart de terrassen geopend kunnen worden als het reproductiegetal (R) rond de 1 blijft en als de belasting van de ziekenhuizen niet te veel toeneemt.

Daarnaast zouden winkels in dat geval meer klanten kunnen ontvangen. Ook wordt er dan meer mogelijk voor instellingen in het hoger onderwijs.