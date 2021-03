Het aantal in Italië overleden coronapatiënten is de 100.000 gepasseerd. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat er in het afgelopen etmaal nog eens 318 coronagerelateerde sterfgevallen zijn geteld.

Italië behoort tot een van de zwaarste getroffen Europese landen. Alleen in het Verenigd Koninkrijk zijn meer mensen overleden aan COVID-19.

In meerdere Italiaanse regio's zijn de coronamaatregelen maandag aangescherpt. Veel scholen zijn dicht en de restaurants in de zwaarst getroffen gebieden mogen geen gasten meer ontvangen. In het hele land blijft een avondklok vanaf 22.00 uur van kracht.

Sinds het begin van de pandemie zijn ruim drie miljoen Italianen met het coronavirus besmet geraakt. De Italiaanse premier Mario Draghi zei maandag dat het land de crisis achter zich kan laten als het vaccinatieprogramma wordt versneld.

Zijn regering zal daar alles aan doen, zei Draghi in een toespraak ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.