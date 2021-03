De Gezondheidsraad adviseert om het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de University of Oxford ook in te zetten bij mensen van 65 jaar en ouder. Het ministerie vroeg eerder aan het adviesorgaan nog eens te kijken naar de inzet van het vaccin bij ouderen, nadat uit onderzoek in Engeland en Schotland zou zijn gebleken dat het vaccin bij deze leeftijdsgroep ook heel goed werkt.

"Recent wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat het ook bij mensen boven de 65 jaar goed werkt", aldus de Gezondheidsraad. "De Gezondheidsraad adviseert daarom om het ook voor die groep in zetten."

In eerste instantie werd het vaccin van AstraZeneca alleen ingezet bij mensen van 60 tot 64 jaar en werknemers in de langdurige zorg. Op dat moment was er nog onvoldoende bekend over de werking en effectiviteit van het middel bij mensen ouder dan 65 jaar.

AstraZeneca heeft het vaccin samen met de University of Oxford ontwikkeld. Het middel werd eind januari toegelaten tot de Europese markt. Het was het derde vaccin dat beschikbaar kwam, na de middelen van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Een prik voldoende binnen half jaar na coronabesmetting

De drie vaccins die nu al tegen het coronavirus worden ingezet (BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca) vereisen allemaal een tweede prik om voldoende bescherming te bieden, zegt de Gezondheidsraad verder.

De raad adviseert om twee doses te blijven toedienen en de tweede dosis niet verder uit te stellen. Mensen die in het afgelopen half jaar COVID-19 hebben gehad, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, hebben aan één dosis genoeg.

"Uit onderzoek blijkt dat de immuniteit die zij hebben opgebouwd ten minste een half jaar aanhoudt. Ook blijkt dat één dosis vaccin bij hen binnen die zes maanden voor een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus zorgt", aldus de Gezondheidsraad.