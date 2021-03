Farmaceut AstraZeneca heeft tot nu toe nog geen 10 procent van het aantal aan de Europese Unie beloofde coronavaccins geleverd, zegt voorzitter van de Europese Commissie (EC), Ursula von der Leyen, maandag.

Volgens ingewijden zou de Commissie aanvankelijk hebben gerekend op maximaal 120 miljoen doses van AstraZeneca tussen december en eind maart.

De Brits-Zweedse vaccinmaker zegt in de EU met productieproblemen te kampen. "Maar we hadden al voor de goedkeuring door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) vastgelegd dat ze een voorraad zouden aanleggen", zegt Von der Leyen.

In een interview met internationale media, waaronder persbureau ANP, zei Von der Leyen dat de EU de uitvoer van vaccins blijft blokkeren zolang de farmaceut niet voldoende levert. "AstraZeneca moet zijn inspanningen verhogen. Anders kunnen we export niet toestaan."

Vanuit de EU zijn volgens haar tot nu toe al naar meer dan dertig landen buiten Europa vaccins uitgevoerd. "Dat is vooral dankzij Pfizer/BioNTech. Dat houdt zich wel aan de contracten", aldus Von der Leyen.

Uitvoer van kwart miljoen vaccins naar Australië tegengehouden

Voor Italië was de maat vorige week vol toen bleek dat het land minder dan 10 procent van het Brits-Zweedse bedrijf zou krijgen in het eerste kwartaal dan voorzien. De regering blokkeerde daarom de uitvoer van een partij van 250.000 coronavaccins van AstraZeneca, bestemd voor Australië.

Het was voor het eerst dat naar dit wapen werd gegrepen. "Ik heb de beslissing van premier Draghi direct gesteund", aldus Von der Leyen, die aangeeft dat dit zo nodig ook niet voor het laatst zal zijn. Ook in Nederland is tot nog toe nog niet een tiende geleverd van wat was beloofd.

Ondertussen heeft AstraZeneca toegezegd voor het tweede kwartaal ook vaccins in de EU te zullen aanleveren die buiten Europa worden geproduceerd.

In totaal hebben Pfizer, AstraZeneca en Moderna, de drie bedrijven waarvan het coronavaccin momenteel door de EU wordt gebruikt, nu zeker 56,8 miljoen doses aan de EU geleverd.