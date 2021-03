Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 3.924 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (4.520).

Omdat de dagcijfers kunnen fluctueren, kijkt NU.nl naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Ook het RIVM benadrukte meermaals dat weekcijfers een beter beeld geven dan dagcijfers.

De op maandag en dinsdag gepubliceerde cijfers waren in de laatste weken steevast kleiner dan de toenmalige gemiddelden over zeven dagen. Dat komt vermoedelijk doordat in het weekend minder getest wordt.

Het RIVM meldt maandag verder 26 coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Maandagavond geeft het kabinet een persconferentie

Maandagavond houden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie, waarin vermoedelijk enkele versoepelingen worden aangekondigd. Zo kunnen zwemlessen voor kinderen vermoedelijk medio maart weer hervat worden.

De avondklok wordt zeer waarschijnlijk verlengd tot 30 maart. Daarnaast zullen waarschijnlijk ook de negatieve reisadviezen langer blijven gelden (tot medio april). Het kabinet en experts van het Outbreak Management Team (OMT) zien deze maand geen mogelijkheid om andere, aanzienlijke versoepelingen door te voeren, zo werd duidelijk tijdens het overleg in het Catshuis van het afgelopen weekend.

Gemiddelden van de afgelopen week Maandag 8 maart: 4.520

Zondag 7 maart: 4.497

Zaterdag 6 maart: 4.512

Vrijdag 5 maart: 4.455

Donderdag 4 maart: 4.515

Woensdag 3 maart: 4.641

Dinsdag 2 maart: 4.546

Aantal positieve coronatests per dag