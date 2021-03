Het kabinet werkt aan een soort vaccinatiepaspoort waarmee bezoekers van evenementen straks bij de ingang kunnen laten zien dat dat zij gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag tegen de NOS.

Het 'vaccinatiepaspoort' moet mensen meer vrijheden bieden, maar kan pas worden ingevoerd als het kabinet zeker weet dat mensen die zijn ingeënt geen rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. De minister benadrukt tegenover dat het kabinet om ethische redenen geen vaccinatieplicht gaat invoeren, ook niet indirect.

Het kabinet heeft onlangs de toegangsapp CoronaCheck ontwikkeld waarin mensen kunnen aantonen dat zij negatief getest zijn op het virus als zij bijvoorbeeld een festival of bioscoop bezoeken. In deze app kan ook het vaccinatiebewijs toegevoegd worden.

De app zet een negatief testbewijs om in een QR-code, die bij de ingang van bijvoorbeeld een festival kan worden gescand, legt de minister uit. De app wordt zo gemaakt dat medewerkers bij de toegangspoort niet kunnen zien of een bezoeker binnenkomt op basis van een negatieve test of vaccinatie.

De Jonge: Binnenkort evenementen die toegangsapp gebruiken

In maart vinden proefevenementen plaats waarbij de app getest wordt. In april moet de CoronaCheck officieel in gebruik gaan. Over enkele maanden moeten er dagelijks 400.000 tests beschikbaar zijn om mensen een testbewijs te kunnen geven via de app.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseerde het kabinet maandag om coronatestbewijzen in de vorm van een toegangsbewijs voor bijvoorbeeld een bioscoop of festival vooral als hulpmiddel te gebruiken bij het heropenen van delen van de samenleving. De denktank wil dat de inzet van testbewijzen van tijdelijke aard blijft.

Correctie: In een eerste versie van dit artikel stond dat het kabinet werkt aan een toegangsapp om niet-besmettelijkheid aan te tonen. De CoronaCheck-app is echter al klaar voor gebruik. Het nieuws is dat een 'vaccinatiepaspoort' mogelijk aan de app toegevoegd wordt.