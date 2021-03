Vanaf medio maart kunnen zwemlessen voor kinderen weer worden hervat, melden ingewijden aan persbureau ANP na berichtgeving van De Telegraaf. Het negatieve reisadvies, waarbij het wordt afgeraden om zonder noodzakelijke reden naar het buitenland te reizen, geldt nog tot in ieder geval 15 april.

De besluiten zijn nog niet definitief. Het demissionaire kabinet zal er maandag nog over vergaderen. In de avond geven demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge een persconferentie. Het is al duidelijk dat daar geen echte versoepelingen worden aangekondigd. Het gaat hooguit om aanpassingen, zeggen ingewijden.

De coronacijfers geven nog geen aanleiding om het huidige maatregelenpakket van tafel te kunnen schuiven. Zo werd zaterdag al bekendgemaakt dat de avondklok waarschijnlijk tot 30 maart blijft gelden. Pas aan het einde van de maand zouden eventuele versoepelingen weer mogelijk kunnen zijn.

Kinderen mogen wel eerder weer zwemlessen volgen, een versoepeling die volgens De Telegraaf in het kabinet wordt gezien als 'reparatie van eigen beleid'. Vanuit de sector werd al langere tijd opgeroepen om de zwemlessen voor kinderen weer te hervatten.

Kabinet zou maandag perspectief willen geven op reizen in meivakantie

Het verbod op zwemlessen voor kinderen is al langer een punt van zorg. Het is riskant dat hierin een achterstand ontstaat vanwege het verdrinkingsgevaar. Lessen worden volgens de bronnen na 15 maart weer toegestaan met inachtneming van bepaalde maatregelen. Welke dat precies zijn, wordt nog bekendgemaakt.

Het kabinet gaat maandag waarschijnlijk ook perspectief geven over het reisadvies na 15 april, zou Rutte tijdens een bezoek aan De Telegraaf hebben gezegd. "We willen maandag dolgraag iets zeggen over reizen naar het buitenland en wanneer we iets kunnen zeggen over de meivakantie", aldus Rutte.

Volgens de krant zou het mogelijk kunnen zijn dat een aantal landen vanaf half april weer op geel (pas op, veiligheidsrisico's) gaan. Op dit moment staat de gehele kaart met het door het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgegeven reisadviezen op oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (alle reizen worden afgeraden).