De politie heeft zaterdag Parijzenaars van de kades langs de Seine verdreven die daar naartoe waren gelokt door de zon en lenteachtige temperaturen. De drukte langs de oevers was zo groot dat de politie de menigte uiteen moest drijven, omdat de afstandsregels en andere coronamaatregelen niet werden gerespecteerd.

Er werd geen gehoor gegeven aan oproepen met waarschuwingen die via Twitter werden verzonden.

Frankrijk heeft te maken met een aanhoudend groot aantal coronabesmettingen. In 23 departementen gelden verscherpte maatregelen. Parijs en omgeving behoren tot de risicogebieden waar het virus bijzonder snel circuleert.

Zo is de bewegingsruimte van veel Fransen verder beperkt in het noorden en zuidoosten, zoals rond Calais, rondom Duinkerken en ook in Nice.

In Frankrijk gelden nog steeds strenge coronamaatregelen

Meer dan twee miljoen Fransen mogen niet verder komen dan maximaal 5 kilometer van hun huis. De Franse autoriteiten hopen dat vaccinatie snel soelaas biedt. Tot dusver hebben circa 3,4 miljoen Fransen minstens één dosis toegediend gekregen.

In de regio Parijs blijven honderd vaccinatiecentra zaterdag en zondag open en elders in het land zijn er vier militaire ziekenhuizen bij de inentingsoperatie betrokken. Doelstelling van de autoriteiten is om medio april minimaal tien miljoen mensen hun eerste injecties te hebben gegeven.

Dat aantal moet medio mei zijn opgelopen tot 20 miljoen mensen en tegen de zomer tot 30 miljoen.