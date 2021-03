De Amerikaanse Senaat heeft zaterdag ingestemd met een steunpakket van 1900 miljard dollar, dat president Joe Biden heeft voorgesteld. Het pakket steunmaatregelen dat de Amerikanen uit de coronacrisis moet helpen, werd aangenomen met 50 tegen 49 stemmen.

De miljarden zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, en ook voor financiële noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt, aan bedrijven en aan lokale overheden.

De Senaat was vrijdag al begonnen met de vergadering over het steunpakket. Tijdens de marathonsessie werden wat aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijke voorstel.

Zo werd een onderdeel over verhoging van het minimumloon tot 15 dollar per uur weggestemd. Acht Democraten stemden daartegen, net als de Republikeinen.

Plan moet nu terug naar Huis van Afgevaardigden

In de Senaat hebben zowel de Republikeinen als de Democraten 50 zetels. In voorkomende gevallen kan de stem van vicepresident Kamala Harris de doorslag geven. Dat was nu dus niet nodig.

Het plan gaat nu weer terug naar het Huis van Afgevaardigden, dat vorige week instemde met een eerdere versie van het steunpakket. Omdat er het een en ander is veranderd, moet er opnieuw worden gestemd. In het Huis hebben de Democraten een krappe meerderheid.