Het aantal doden als gevolg van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen week met 41 procent gedaald, zo heeft minister van Gezondheid Matt Hancock vrijdag bekend gemaakt. Inmiddels kan na elke elf dagen een halvering van het dagelijkse aantal coronadoden gemeld worden, waar dat vorige maand nog na elke 19 dagen het geval was.

Het voortschrijdend gemiddeld aantal coronadoden per week viel terug van 424 op 17 februari tot 248 op 24 februari. De daling van 41 procent betekent tevens de grootste krimp sinds het hoogtepunt van de zogeheten tweede golf.

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde met 29 procent flink. Het gemiddeld aantal dagelijkse opnames lag op 26 februari op 900, het laagste niveau sinds oktober, aldus Hancock, die ziet dat het "de juiste kant op gaat".

Volgens de minister is dat terug te voeren op het vaccinatieprogramma van het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels hebben bijna 21,4 miljoen Britten hun eerste dosis gehad. Daar bovenop hebben ruim 1 miljoen mensen ook de tweede injectie al gehad.