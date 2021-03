Het is volgens minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge onwaarschijnlijk dat er ruimte is voor versoepeling van de maatregelen, dus ook niet voor het schrappen van de avondklok. Hij acht de kans daarop "niet heel groot". Dat zegt De Jonge vrijdag naar aanleiding van een opmerking van justitieminister Ferd Grapperhaus tegen het AD, die zei dat er veel draagvlak voor de avondklok is.

De Jonge wil niet vooruitlopen op het besluit dat maandag zal worden genomen, maar denkt net als Grapperhaus "dat we er inmiddels een beetje aan gewend zijn". Het zou volgens De Jonge bovenal "erg onvoorzichtig" zijn om de avondklok te laten vervallen.

"Ik denk vooral dat als je hem nu zou schrappen, dat je heel veel andere dingen ervoor in de plaats zou moeten zetten om te voorkomen dat het uit de hand loopt", aldus de minister.

Ook Grapperhaus zegt dat mensen niet moeten rekenen op een verdere opening van de samenleving op de korte termijn. Hij heeft vrijdag weer een gesprek met de horeca. De minister wil "serieus" praten om tot een "goed perspectief" voor de sector te komen, want een heropening op de korte termijn ziet hij "niet gebeuren", zo tekende het AD op.

Het kabinet spreekt zaterdag op het Catshuis met deskundigen over de coronamaatregelen. Maandag komt er dan een nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte en minister De Jonge. Rutte zei eerder deze week ook al somber te zijn over verruimingen.