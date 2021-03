Limburgse media berichten donderdag over een nieuwe variant van het coronavirus die in de provincie zou zijn opgedoken: B.1.1.222, ook wel bekend als de Mexicaanse mutatie. Mogelijk zou de variant zich sneller kunnen verspreiden, maar veel is er nog niet over bekend.

"Het is een variant die we in de gaten moeten houden, maar waarvan we nog niet weten of het echt een probleem gaat zijn", zegt Christian Hoebe, hoofd van de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD Zuid-Limburg en hoogleraar infectieziekten bij Universiteit Maastricht tegen NU.nl.

In Zuid-Limburg zijn twee clusters van de variant gesignaleerd: een in een gehandicapteninstelling en een op een zorgboerderij. Bij de gehandicapteninstelling testte bijna de helft van de mensen positief op de variant. Hoebe noemt het "opvallend" hoe het virus zich daar onder de bewoners en het personeel heeft verspreid.

Maar hoewel deze verspreiding opvallend is, kan er nog niet veel worden gezegd over of en in hoeverre de variant besmettelijker is en wat de invloed van de variant is op de effectiviteit van het coronavaccin. Er is namelijk nog maar weinig bekend over B.1.1.222. Hoebe legt uit dat de variant in Mexico waarschijnlijk dominant is geworden: waar in oktober nog 5 procent van de Mexicanen positief testte op de variant, steeg dit percentage in februari tot 87 procent.

Of de variant ook op meer plaatsen in Nederland is opgedoken, is nog niet bekend. De variant is nog niet naar voren gekomen in de kiemsurveillance van het RIVM, zegt een woordvoerder in een reactie tegen NU.nl. Bij de kiemsurveillance wordt onderzoek gedaan naar de verschillende varianten die zich in het land verspreiden. Daarvoor worden steekproefsgewijs samples van positieve coronatesten geanalyseerd in het laboratorium.

Mexicaanse variant lijkt zich minder snel te verspreiden dan Britse

Op basis van de resultaten in Zuid-Limburg lijkt de variant zich minder snel te verspreiden dan de Britse of Zuid-Afrikaanse variant, zegt Hoebe. "In de steekproef die afgelopen week in onze regio is afgenomen, testte 7 procent van de mensen positief op de Mexicaanse mutatie. Bij de Britse variant was dat in hetzelfde tijdsbestek 58 procent."

Een mutatie is nog niet gelijk reden tot zorg: virussen veranderen namelijk voortdurend. Er is pas reden tot zorg als een variant veel besmettelijker lijkt of als de variant minder goed past bij de werking van de ontwikkelde vaccins.

Vooralsnog is dat nog niet het geval bij variant B.1.1.222. "Het is nog geen variant die de WHO als zorgelijk heeft bestempeld, en we zullen in de toekomst nog zien of deze variant vaker op gaat duiken."