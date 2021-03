Het RIVM meldt vrijdag 4.727 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (4.470).

In de afgelopen week lag het aantal nieuwe positieve tests steeds rond de vier- tot vijfduizend per dag. Woensdag oversteeg het aantal positieve tests de vijfduizend: 5.090 personen testten toen in het voorbije etmaal positief op het virus.

Omdat de dagcijfers kunnen fluctueren, kijkt NU.nl naar het weekgemiddelde. Ook het RIVM benadrukte meermaals dat de weekcijfers een beter beeld geven.

Het RIVM meldt vrijdag 32 coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Wereldwijd zijn inmiddels 2,5 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Gemiddelden van de afgelopen week Vrijdag 5 maart: 4.470

Donderdag 4 maart: 4.532

Woensdag 3 maart: 4.658

Dinsdag 2 maart: 4.569

Maandag 1 maart: 4.545

Zondag 28 februari: 4.605

Zaterdag 27 februari: 4.598

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer iets gedaald

Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gedaald. Vrijdag liggen 1.911 coronapatiënten in het ziekenhuis, 12 minder dan op donderdag.



Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.370 coronapatiënten, 14 minder dan op donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg met 2 naar 541. Dat aantal schommelt al een maand tussen de 500 en 550.



Ziekenhuizen hebben in het afgelopen etmaal 224 nieuwe coronapatiënten opgenomen, tegenover 198 op donderdag. In de afgelopen week belandden gemiddeld 213 coronapatiënten per dag op een intensive care of verpleegafdeling. Ook dat gemiddelde is redelijk stabiel: ongeveer een maand lang schommelt het aantal opnames rond de tweehonderd.