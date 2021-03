Huisartsen verwezen vorige week weer net zo veel patiënten naar het ziekenhuis door als precies een maand geleden. De tussentijdse daling van het aantal doorverwijzingen medio februari hield mogelijk verband met het winterweer in die periode, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vrijdag.

Het aantal verwijzingen lag vorige week - net als begin februari - op 86 procent van het verwachte aantal verwijzingen onder normale omstandigheden, zonder coronapandemie. Halverwege februari was dit percentage gedaald naar 74.

Ook wordt weer meer geopereerd. In vergelijking met een normale situatie zonder corona was deze week 77 procent van de operatiekamers in gebruik. Vorige week was dit nog 72 procent van de normale capaciteit.

Inmiddels zegt 7 procent van de ziekenhuizen weer alle planbare zorg te kunnen leveren en 81 procent van de hospitalen meldt deze zorg deels beschikbaar te hebben. Zogenoemde kritisch planbare zorg, de zorg die binnen zes weken moet worden verleend, is in 74 procent van de ziekenhuizen volgens planning beschikbaar.

Het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ligt net als in voorgaande weken op het niveau van voor de coronacrisis, aldus de NZa.