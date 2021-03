Moldavië heeft als eerste Europese land gratis coronavaccins ontvangen vanuit het COVAX-programma van de gezondheidsorganisatie WHO. Het land ontving in een eerste levering 14.400 doses, zegt president Maia Sandu op Twitter.

In totaal krijgt Moldavië uit het COVAX-programma genoeg doses om 1,7 miljoen mensen in te enten tegen COVID-19. Dat is ongeveer de helft van de bevolking. Het land wil 70 procent van de inwoners vaccineren.

Moldavië begon dinsdag met vaccineren na een donatie van 21.600 inentingen van buurland Roemenië. Gezondheidszorgmedewerkers werden als eerste geprikt.

Het COVAX-programma van de WHO is bedoeld om landen te helpen die moeite hebben om coronavaccins te kopen. Veel rijke landen en de Europese Unie kopen bijna alle vaccins op die op de markt komen. De WHO hoopt voor het einde van het jaar wereldwijd twee miljard doses te hebben geleverd.

Nederland verwacht te veel vaccindoses te ontvangen van farmaceuten: ruim 84,5 miljoen. Onduidelijk is wat er met een eventueel overschot gaat gebeuren, zo liet een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid vorige maand aan NU.nl weten.