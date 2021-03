Australië heeft de Europese Commissie vrijdag gevraagd een beslissing van Italië om de uitvoer van een vracht coronavaccins van AstraZeneca uit de Europese Unie tegen te houden, te herzien. Een partij van 250.000 vaccins mag van Italië en de Europese Commissie niet naar Australië worden geëxporteerd, werd donderdag bekend.

AstraZeneca levert al geruime tijd minder aan de EU dan is afgesproken. Ook de leveringen van komend voorjaar dreigen tegen te vallen. Als een vaccinfabrikant niet aan zijn verplichtingen voldoet, kunnen EU-landen en de Europese Commissie de export blokkeren.

Een fabrikant moet het EU-land waar het opereert sinds ruim een maand inlichten over een geplande uitvoer. Dat land, in dit geval Italië, legt zijn besluit aan de commissie voor. Die heeft het laatste woord. Italië heeft de exportweigering eind vorige week gemeld, schrijft de Britse zakenkrant The Financial Times.

Australië heeft de kwestie via verschillende kanalen ter sprake gebracht bij de Europese Commissie. "Specifiek hebben we de commissie gevraagd deze beslissing te beoordelen", zegt de Australische minister van Volksgezondheid Greg Hunt (foto).

Volgens Hunt leidt het tegenhouden van de vracht niet tot vertraging in het aantal vaccinaties. Australië had al 300.000 doses van het AstraZeneca-vaccin ontvangen, wat genoeg moet zijn tot het vaccin binnenkort ook lokaal op grote schaal geproduceerd kan worden. Het land verwacht eind maart de eerste lokaal geproduceerde AstraZeneca-prikken te kunnen zetten.